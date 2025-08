Il panorama dell’intelligenza artificiale è in continua evoluzione e sta progredendo verso una maggiore autonomia nei sistemi intelligenti. Dopo l’avvento dei chatbot e degli assistenti virtuali, ora assistiamo all’emergere degli “agenti”, che mirano a operare con diverse sfumature di indipendenza.

Questi nuovi agenti, basati su modelli linguistici simili a quelli dei chatbot, non si limitano a completare compiti, ma perseguono obiettivi autonomamente e possono anche collaborare tra loro. Gli agenti possono comunicare per pianificare strategie e affrontare problemi complessi, rendendo il loro utilizzo potenzialmente molto versatile.

Un passo significativo in questo sviluppo è stato il lancio del chatbot Claude da parte di Anthropic, il quale ha acquisito la capacità di interagire con i computer in modo simile agli esseri umani. Da quel momento, altre aziende come OpenAI e Microsoft hanno presentato i propri agenti, come l’agente di navigazione web Operator e gli agenti Copilot. Google ha fatto la sua parte introducendo Vertex AI.

Tuttavia, è importante considerare i rischi associati a queste tecnologie avanzate. Sia Anthropic che OpenAI hanno sottolineato la necessità di una supervisione umana per minimizzare potenziali errori. OpenAI ha addirittura etichettato ChatGPT come “ad alto rischio” per il suo possibile utilizzo nella creazione di armi biologiche o chimiche.

Un esempio curioso delle sfide degli agenti è rappresentato dal Progetto Vend di Anthropic, dove un’AI incaricata di gestire un distributore automatico ha generato idee bizzarre. In contrasto, Telstra ha recentemente dimostrato l’efficacia degli agenti, risparmiando tempo prezioso grazie all’uso di Microsoft Copilot per riassunti e bozze.