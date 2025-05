Agenti di Commercio Luce e Gas in Lombardia: Scopri di più!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: Agenti di Commercio Luce Gas Lombardia



🏢 Azienda: LENERGIA SpA



📍 Luogo: Lombardia

LENERGIA SpA, leader nel settore dell’energia, cerca Agenti di Commercio per la regione Lombardia. Se hai esperienza nelle vendite e una passione per il settore energetico, questa è l’opportunità perfetta per te! Cerchiamo profili dinamici, automuniti, con ottime capacità comunicative e una rete di contatti nel mercato locale. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante, formazione continua e un sistema di provvigioni altamente competitivo. Scopri di più e unisciti al nostro team per contribuire a una fonte di energia sostenibile! Candidati ora!