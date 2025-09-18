Agenti AI autonomi: il futuro della tecnologia in Italia

Dopo il successo dei modelli di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT, il settore si sta concentrando sugli agenti AI autonomi. Questi strumenti non si limitano a rispondere alle domande, ma possono pianificare, prendere decisioni e completare compiti complessi in autonomia, con poco intervento umano. Nuove applicazioni come AutoGPT, BabyAGI e AgentGPT emergono come esempi fondamentali di questa evoluzione.

AutoGPT è un’applicazione open source che sfrutta i modelli linguistici di OpenAI per definire obiettivi, suddividerli in sotto-task e completarli in modo autonomo. La sua capacità di operare in modo “imprenditoriale” permette agli utenti di stabilire scopi, lasciando all’agente l’elaborazione dei piani e il controllo dei risultati. Tuttavia, la dipendenza da API esterne e i costi possono ostacolare un utilizzo su larga scala.

BabyAGI, ideato come progetto concettuale, offre una strutturazione più semplice. Questo agente mantiene una lista dinamica di compiti aggiornata in base ai progressi. Sebbene meno potente di AutoGPT, ha ispirato sviluppatori dimostrando che si possono creare agenti AI con pochissimo codice.

AgentGPT si distingue per la sua facilità d’uso, permettendo a chiunque di configurare agenti AI da un’interfaccia web senza richiedere competenze tecniche. Questo strumento genera compiti e sviluppa strategie autonomamente, rendendolo accessibile a un pubblico più ampio.

Il confronto tra questi agenti mette in luce un panorama in evoluzione, dove ciascun progetto contribuisce all’avanzamento degli agenti autonomi. Sebbene presentino opportunità per l’automazione, resta fondamentale affrontare questioni di sicurezza e costi per garantire un utilizzo responsabile e sostenibile.