Agente Informatori Medico Scientifico a Milano: Unisciti a un team di eccellenza!

Titolo lavoro: Agente informatore medico scientifico



Azienda: Gi Group



Descrizione lavoro:

L’azienda sta cercando un agente informatore medico scientifico per promuovere prodotti nel settore salute e bellezza, con particolare focus sulla regione Friuli Venezia Giulia. Le principali responsabilità includono la gestione delle relazioni con i professionisti del settore sanitario, la creazione di presentazioni persuasive e l’organizzazione di eventi informativi. Sono richieste competenze di comunicazione eccellenti, una solida formazione scientifica e preferibilmente esperienza pregressa nel settore. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro dinamico.



Località: Provincia di Udine



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:50:24 GMT

