19.7 C
Roma
domenica – 5 Ottobre 2025
Lavoro

Agente Informatori Medico Scientifico a Milano: Unisciti a un team di eccellenza!

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Agente informatore medico scientifico

Azienda: Gi Group

Descrizione lavoro:
L’azienda sta cercando un agente informatore medico scientifico per promuovere prodotti nel settore salute e bellezza, con particolare focus sulla regione Friuli Venezia Giulia. Le principali responsabilità includono la gestione delle relazioni con i professionisti del settore sanitario, la creazione di presentazioni persuasive e l’organizzazione di eventi informativi. Sono richieste competenze di comunicazione eccellenti, una solida formazione scientifica e preferibilmente esperienza pregressa nel settore. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro dinamico.

Località: Provincia di Udine

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:50:24 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Infermiere/a a Montaione: Crescita Professionale e Ambiente Stimolante
Articolo successivo
Insegnante Privato di Greco Online a distanza – Flessibilità e opportunità
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.