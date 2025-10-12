Agente Informativo Scientifico a Milano: Crescita Professionale Garantita

Titolo lavoro: Agente informatore medico scientifico



Azienda: Gi Group



Descrizione lavoro:

La posizione cercata riguarda un agente informatore medico scientifico per la promozione di prodotti nel settore della salute e della bellezza, con un focus sulla regione Friuli Venezia Giulia. Il candidato ideale ha esperienza nel settore farmaceutico o della salute, possedendo solide competenze comunicative e di vendita. Le responsabilità includono la presentazione dei prodotti ai professionisti del settore, la gestione delle relazioni con i clienti e la raccolta di feedback. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro stimolante.



Località: Provincia di Pordenone



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:48:26 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!