“Sono vittima di bullismo”: così aveva detto pochi giorni a un amico fa il 56enne U.P., assistente capo della polizia penitenziaria, che nella notte si è tolto la vita in auto, davanti alla sua casa di Bitritto. Accanto al corpo è stato trovato un biglietto dai carabinieri, che hanno notato la macchina ferma per strada, con il corpo accasciato sul volante, in una pozza di sangue.

Sono stati proprio i militari ad avvisare gli anziani genitori del poliziotto, che era in servizio nel carcere di Turi ma, nei giorni scorsi, aveva chiesto un periodo di aspettativa per accudire la madre malata. Nonostante ciò, l’uomo era riuscito a farsi ridare l’arma di ordinanza, custodita nell’armeria del penitenziario e, nella notte tra il 17 e il 18 febbraio, non ha esitato a usarla.

Stando a quanto riferito da alcuni amici, da tanni il 56enne manifestava insofferenza per il comportamento di alcuni colleghi, che lo prendevano in giro a causa del suo aspetto fisico, per il fatto che viveva insieme ai genitori e non era sposato né fidanzato.

“Ce l’hanno con me – aveva riferito un paio di giorni fa a un amico – pensano che sono malato, mi dicono che sono gay” e, addirittura, pensava di essere seguito. Il suo malessere, insomma, era molto pesante e a volte sfiorava le manie di persecuzione. Ma nessuno avrebbe pensato che potesse arrivare a togliersi la vita.

Cordoglio è stato espresso dai sindacati della polizia penitenziaria, Osapp e Sappe, che hanno posto l’accento sulla difficile situazione in cui lavorano gli agenti. “Si tratta del secondo suicidio nella polizia penitenziaria da inizio 2021 – ha detto Donato Capece del Sappe – Nel 2020 sono stati sei i poliziotti che si sono tolti la vita, nel 2019 erano stati 11. Servono soluzioni concrete per contrastare il disagio lavorativo”.

“Chiediamo ai vertici dell’amministrazione penitenziaria di interrogarsi sulle condizioni lavorative della polizia penitenziaria – ha aggiunto Ruggero Damato dell’Osapp – le pressioni psico-fisiche, dovute alle condizioni logistiche e al difficile compito istituzionale, incidono in maniera pesante sulla vita lavorativa e familiare”.