26.7 C
Roma
domenica – 24 Agosto 2025
Lavoro

Agente di commercio – Milano

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Da oltre 70 anni, Dentalica SpA è attiva nel settore odontoiatrico, selezionando prodotti di eccellenza per il mercato italiano e garantendo un servizio di alta qualità.

Oggi, la nostra rete vendita è composta da 65 agenti.

Obiettivi:

– Espandere la presenza sul mercato
– Migliorare continuamente i servizi offerti

Unisciti a noi per scoprire come possiamo supportare la tua attività odontoiatrica!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Clinical Study Manager – Torino

Agap2 cerca ingegneri per consulenze nel settore Automotive. Richiesta expertise tecnica; offre crescita professionale in un'ambiente internazionale.

Piegatore Milano

Cerchiamo un piegatore-calandratrice con esperienza in costruzione e saldatura. Benefit: ambiente di lavoro stimolante e dinamico.

International Key Account Sales Manager – Bologna

Ruolo: International Key Account per gestire clienti strategici globali. Requisito: esperienza in vendite internazionali. Beneficio: crescita professionale in un leader di settore.

Store Manager – Outdoor Sports, Verona

Cerca un Retail Manager appassionato di outdoor, con esperienza di vendita. Beneficio: crescita in un ambiente dinamico e stimolante.

International Key Account Sales Manager – Bologna

Ruolo: gestire clienti chiave globali. Requisito: esperienza commerciale internazionale. Beneficio: crescita delle vendite e visibilità internazionale.

Articolo precedente
Compleanno Leni e Lotti: I Gemelli Panda dello Zoo di Berlino
Articolo successivo
Marisa Laurito ricorda Pippo Baudo e il gesto indimenticabile
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.