Agenparl: notizie italiane da fonte autorevole

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. L’Agenparl è stata fondata da Francesco Lisi con il nome di S.P.E. e in seguito, con l’ingresso nell’Associazione stampa parlamentare, ha mutato il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Il Direttore Luigi Camilloni ha proseguito la strada tracciata da Lisi, caratterizzata dall’imparzialità.

L’Agenparl adotta una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per l’agenzia, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

