Recentemente, il dibattito politico in Italia si è intensificato, coinvolgendo le questioni geopolitiche cruciali, che dovrebbero rimanere al di fuori delle controversie interne. Il conflitto tra le forze di maggioranza e opposizione si riflette su temi delicati come le posizioni su Trump e Putin. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, appare frustrata dai continui scostamenti di Matteo Salvini dalla politica estera del governo, ma non si esprime chiaramente al riguardo. Allo stesso modo, all’interno del Partito Democratico, vi è malcontento nei confronti delle dichiarazioni pacifiste dell’ex premier Giuseppe Conte, che sembra voler alimentare un disaccordo interno.

In questo contesto, la mancanza di chiarimenti e confronti diretti sulle divergenze strategiche è preoccupante. Talvolta, vengono organizzati vertici che promettono unità, ma le reali tensioni tra gli alleati rimangono irrisolte. L’autore esprime una certa nostalgia per una coesione geopolitica che era una condizione necessaria per la stabilità politica. In altri paesi, le alleanze politiche tendono a mettere da parte le divergenze interne per lavorare efficacemente insieme.

In Italia, invece, il panorama politico sembra caratterizzato da un’esibizione di disaccordo su questioni globali rilevanti, seguita da una retorica di amicizia che appare addirittura disonesta nei confronti dell’elettorato. Questa dissonanza tra le dichiarazioni pubbliche e il reale stato delle relazioni politiche genera frustrazione, mettendo in dubbio la serietà degli attori politici italiani nel contesto internazionale.