Agenda del 20/06/2025: Salute, Economia e Innovazione

Il 20 giugno 2025 si svolgeranno diversi eventi significativi a livello internazionale.

Il Health20 Summit a Ginevra ha come obiettivo il miglioramento della salute globale e vedrà la partecipazione del Women 20 (W20) Italia. In Lussemburgo, i ministri della salute dell’UE discuteranno l’atto legislativo sui medicinali critici, la salute mentale dei giovani nell’era digitale e le misure per ridurre il consumo di tabacco e alcol. Sempre a Lussemburgo, i ministri finanziari dell’UE si concentreranno sulla riforma dell’unione doganale e sul pacchetto di primavera del semestre europeo, con decisioni relative al Piano per la ripresa e l’ingresso della Bulgaria nell’euro.

In giornata, la Banca Centrale Europea pubblicherà il suo bollettino economico e la Banca del Giappone rilascerà i verbali della riunione di politica monetaria. Si svolgerà poi una riunione ECOFIN, con la partecipazione del ministro Giancarlo Giorgetti e del vice presidente della BCE, Luis de Guindos.

Si evidenziano anche eventi a livello nazionale: il bilancio mensile della finanza pubblica britannica, l’incontro annuale della CONSOB al Palazzo Mezzanotte di Milano, e il vertice “The Mattei Plan for Africa” a Roma, co-presieduto dal presidente Giorgia Meloni e da Ursula von der Leyen. Saranno pubblicati i dati sui prezzi delle abitazioni in Italia (I trimestre 2025) e si terrà l’Assemblea Generale di Assomac a Bergamo, focussando sulla crescita e innovazione nell’industria della moda.

In ambito finanziario, ci sono scadenze tecniche su futures e opzioni, unitamente a comunicazioni del Tesoro riguardo ai BTP e eventi aziendali significativi per diverse aziende, inclusi i bilanci di Accenture e Zucchi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.teleborsa.it