Agcom: Stop ai Call Center Esteri, Novità Regolamento

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha introdotto un nuovo regolamento volto a migliorare la tutela dei consumatori nei servizi di comunicazione elettronica, concentrandosi sulla lotta al telemarketing aggressivo, in particolare riguardo alle chiamate dai call center. Tra le principali novità, spicca l’obbligo per gli operatori telefonici italiani di bloccare le chiamate internazionali che utilizzano numeri fissi o mobili italiani falsificati. Questa misura sarà attuata in due fasi: la prima inizierà tre mesi dopo la pubblicazione della delibera e riguarderà il blocco delle chiamate con numeri fissi falsificati; la seconda, sei mesi dopo, estenderà il blocco ai numeri mobili falsificati.

In aggiunta, il nuovo regolamento stabilisce un sistema di classificazione delle offerte di servizi 5G, utilizzando bollini colorati per indicare le diverse condizioni di velocità. Il bollino verde segnala offerte senza limitazioni, il giallo indica limiti a partire da 20 Mbit/s, mentre il rosso rappresenta limiti inferiori a questa soglia. Il regolamento accresce anche gli obblighi di trasparenza per gli operatori, garantendo chiarezza e completezza delle informazioni sulle condizioni economiche e tecniche delle offerte.

Un altro aspetto innovativo riguarda l’obbligo di avviso sul consumo di traffico dati, con un sistema automatico di blocco al superamento del 100% del traffico incluso. Infine, viene introdotto un preavviso di almeno un mese per la cessazione dei servizi da parte di un operatore, accompagnato da comunicazioni chiare per facilitare il passaggio a un altro fornitore.

