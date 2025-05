Agcom: Importanza della Copertura Informativa sul Referendum

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha richiamato la Rai e le emittenti nazionali a garantire un’adeguata copertura informativa sui referendum fissati per l’8 e 9 giugno. Questo provvedimento è giunto dopo le polemiche relative all’astensionismo promosso da esponenti del Centrodestra e accuse di “oscuramento” del voto rivolte all’emittente pubblica.

Il presidente dell’Agcom ha precisato che l’obiettivo è fornire ai cittadini un’informazione corretta e imparziale sui cinque quesiti referendari. Le opposizioni e i sindacati, in risposta, hanno denunciato un insufficiente approfondimento dei temi in questione, lanciando accuse di boicottaggio contro il servizio pubblico. Il capogruppo del Partito Democratico, Stefano Graziano, ha sottolineato la mancanza di una copertura informativa adeguata riguardo ai referendum e ha annunciato un’interrogazione in commissione di vigilanza.

Da parte sua, la Rai ha difeso il proprio operato, affermando di aver dedicato spazi significativi ai temi referendari attraverso vari programmi e notiziari. Inoltre, ha fatto sapere che dal 12 maggio sono iniziate le Tribune elettorali di Rai Parlamento, con incontri quotidiani su tutte le reti statali, moderati da giornalisti accreditati.

Il dibattito rimane acceso, mentre la Rai continua a sottolineare i suoi sforzi nel garantire una copertura informativa adeguata in vista delle consultazioni referendarie.

