AGCOM e Google: Nuove Misure Contro la Pirateria Informatica

Il 23 maggio 2025 segna un importante traguardo nella lotta contro la pirateria informatica in Italia. L’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha avviato un test con Google per bloccare l’accesso a contenuti illegali tramite DNS pubblici, in concomitanza con l’ultima giornata del campionato di Serie A.

Questa iniziativa, parte della legge antipirateria n. 93 del 2023, si allinea con l’articolo 9 del Digital Services Act (DSA) europeo, arricchendo il programma Piracy Shield. La collaborazione tra AGCOM e Google è cruciale, dato che Google funge sia da fornitore di DNS pubblici sia da gestore di uno dei motori di ricerca più utilizzati.

Da questa sinergia sono emerse strategie progettate per identificare e gestire rapidamente le violazioni dei diritti d’autore, automatizzando i processi di blocco. La sperimentazione ha dato risultati positivi, con Google che ha reso inaccessibili alcuni siti che trasmettevano illegalmente partite di Serie A. Ciò rende il blocco dello streaming illegale più efficace e immediato, comprovando l’efficacia del Piracy Shield.

L’AGCOM prevede di espandere le proprie azioni coinvolgendo altri fornitori di servizi digitali per creare una rete antipirateria più ampia. Attualmente, il Piracy Shield ha già bloccato oltre 50.000 siti web che offrivano contenuti illegali, evidenziando l’impegno delle autorità e l’efficacia delle operazioni contro l’illegalità.

Questa collaborazione sottolinea l’importanza di alleanze tra istituzioni e tecnologia nella lotta alla distribuzione illegale di contenuti digitali, integrando strumenti nazionali con infrastrutture globali per una azione di contrasto più efficace.

Fonte: tecnologia.libero.it