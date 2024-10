Agcom, diffida a DAZN e richiamo a tutti i soggetti obbligati ad accreditarsi sulla piattaforma Piracy Shield

Il Consiglio dell’Agcom ha deciso di diffidare DAZN in qualità di segnalatore accreditato sulla piattaforma Piracy Shield, sottolineando l’importanza di garantire massima diligenza e rigore nella presentazione delle istanze di blocco e nella raccolta delle prove. L’Autorità ha riservato la possibilità di adottare provvedimenti in caso di inottemperanza. Questa decisione è stata presa a seguito di una relazione tecnica degli uffici competenti riguardo a un errore di segnalazione di blocco che ha coinvolto Google Drive.

In considerazione delle novità introdotte dal decreto omnibus, che ha chiarito i soggetti obbligati all’iscrizione alla piattaforma, l’Autorità ha richiamato tutti i soggetti interessati a registrarsi sulla piattaforma Piracy Shield per rispettare il dettato legislativo. Tra questi, sono inclusi i gestori di motori di ricerca, i fornitori di servizi della società dell’informazione, i fornitori di servizi VPN, e DNS pubblicamente disponibili, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

In aggiunta, l’Autorità ha, a maggioranza, respinto la proposta di sospendere le attività della piattaforma Piracy Shield. Attualmente, la piattaforma ha già permesso la disabilitazione di oltre 25.000 FQDN (Fully Qualified Domain Names) e più di 7.000 IPv4. L’implementazione della piattaforma si configura quindi come un intervento significativo nella lotta contro la pirateria online, cercando di coinvolgere tutti gli attori della filiera per garantire un’azione efficace nella protezione dei diritti d’autore. La vigilanza e il monitoraggio delle segnalazioni di blocco sono quindi aspetti cruciali per il corretto funzionamento della piattaforma e per la protezione delle opere tutelate dalla legge.

L’Agcom, con questa iniziativa, mira a rafforzare la compliance delle piattaforme e dei fornitori di servizi digitali, sottolineando l’importanza della collaborazione tra i vari attori coinvolti nel contrasto alla pirateria. L’auspicio è che queste misure contribuiscano a creare un ambiente online più sicuro e rispettoso dei diritti di proprietà intellettuale, coinvolgendo attivamente tutti gli operatori e garantendo il rispetto della normativa vigente.