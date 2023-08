«#AgathaChristie aveva notato che le donne, soprattutto quelle un po’ in là con gli anni rimaste nubili, venivano trattate spesso con sufficienza, ignorate e sottovalutate. Ma la romanziera più popolare del mondo sapeva che non sfugge quasi niente a queste colonne portanti del villaggio, e che sotto le contegnose cuffie di pizzo potevano nascondersi cervelli talmente sagaci da surclassare anche gli intelletti più fini di Scotland Yard. Dopotutto, il male lo si può trovare negli angoli più pittoreschi d’Inghilterra come nelle strade cittadine più degradate: la natura umana è ovunque la stessa. E fu così che venne alla luce uno dei suoi personaggi più

indimenticabili», Miss Marple, pronta ad affrontare 12 nuovi misteri raccontati da 12 autrici bestseller. “Miss Marple” è libreria🌹