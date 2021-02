Agata Reale il mese scorso ha voluto rispondere alle dichiarazioni rilasciate da Vito Conversano su Biccy e al relativo commento di Alessandra Celentano. La ballerina l’ha fatto in una live durante la quale si è anche tolta la parrucca e ha rivelato di avere una malattia, di cui però non ha voluto parlare. In questi giorni l’ex Amica di Maria ha trovato il coraggio e in un’intervista rilasciata a Diva e Donna ha parlato della sua battaglia.

“Dopo il matrimonio, il 26 agosto 2019 io e Carmelo ci siamo sposati in chiesa, e a novembre svengo a casa. Avevo una perdita di sangue eccessivo dalle gengive e quando lo dico al dentista mi dice di fare l’emocromo, ma non faccio neanche in tempo perché mi portano all’ospedale dove arrivo con pochissime piastrine. La diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta, nel giro di 15 giorni c’è il rischio di emorragia celebrale. Inizio sei mesi di ricovero, durante i quali faccio la chemio e la terapia di consolidamento, con i brevi periodi fiori dall’ospedale. Fino a gennaio venivano a trovarmi mamma e marito. Per colpa del Covid i miei familiari non potevano più farmi visita. Quindi purtroppo sono rimasta sola. A volte facevo ginnastica nel letto, ero la positiva di turno. Adesso continuo la chemio per bocca, ho i controlli una volta al mese e l’ago aspirato ogni tre mesi. Perché i rischi si abbassino devono passare due anni di consolidamento, per me sarà un anno ad aprile”.

E speriamo che prima o poi questo incubo finisca per Agata.

Agata Reale: “Anche Maria l’ha saputo”.