Agata Christian, delitto in Valle d’Aosta

Un cast corale guidato da Christian De Sica, insieme a Maccio Capatonda e Lillo Petrolo, animerà il mix di commedia gialla e farsa in ‘Agata Christian – Delitto sulle nevi’ di Eros Puglielli. Il film, che ha fra gli interpreti anche Paolo Calabresi, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Tony Effe, Chiara Francini, Marco Marzocca, Enzo Paci, Alice Pagani e Ilaria Spada, seguirà la storia del detective Christian Agata, criminologo dal sarcasmo pungente e dal talento investigativo infallibile.

Christian Agata viene ingaggiato da Walter Gulmar, imprenditore dei giochi da tavola, come testimonial per rilanciare il mistery game Crime Castle. L’investigatore viene invitato nella sontuosa proprietà di famiglia in Valle d’Aosta, dove si ritrova nel mezzo dei dissidi fra Walter e il padre Carlo Gulmar, che non vuole cedere il controllo dell’azienda. Quando Carlo Gulmar viene trovato morto, con il volto affondato in una torta, ucciso da un colpo di pistola, Agata inizia ad indagare.

Ad affiancarlo c’è il brigadiere Gianni Cuozzo, un poliziotto di provincia ingenuo ma animato da un sincero spirito di giustizia. Con i telefoni fuori uso e la strada bloccata dalla neve, la villa diventa una trappola per topi. Tra indizi nascosti, segreti di famiglia e false piste, la strana coppia di investigatori darà la caccia all’assassino in un gioco di specchi dove nulla è come sembra. Il film è una produzione Be Water Film in associazione con Medusa Film in collaborazione con Prime con il sostegno di Fondazione Film Commission Vallée D’Aoste.