Afterlife: La Grande Musica Elettronica in Arrivo a Milano

Milano, dopo l’Expo 2015, si afferma come una capitale della musica elettronica grazie all’evento Afterlife. Si è svolto recentemente all’Ippodromo di San Siro uno spettacolare show musicale, dove la techno si fonde con arti visive e scenografie suggestive, creando un’atmosfera unica che attira un pubblico variegato e internazionale. La performance è stata ideata dal duo Tale Of Us, composto da Carmine Conte e Matteo Milleri, le cui origini risalgono a Milano, dove si conobbero mentre studiavano ingegneria del suono.

Afterlife è un evento che presenta un mix di musica, arte visiva e tecnologia, capace di coinvolgere profondamente gli spettatori, giustificando l’uso del termine “immersiva”. Sebbene abbia perso parte del suo carattere sperimentale originale, grazie alla viralità di Instagram, continua a essere un punto di riferimento nell’Electronic Dance Music (EDM) mondiale e rimane innovativo. La sua identità è contraddistinta da laser e proiezioni visive, con immagini reali e creazioni generate dall’intelligenza artificiale, evocando atmosfere da film di fantascienza.

La line-up dell’evento ha visto esibirsi oltre a Tale Of Us, artisti come Mind Against, Massano e Olympe, ma le performance più attese sono state quelle dei progetti solisti di Milleri e Conte: “Anyma presents Genesys” e “Mrak presents We Don’t Follow”. Questo mostra che Afterlife si discosta da un semplice clubbing, rappresentando un vero e proprio show, con molti partecipanti più intenti a documentare l’evento sui loro smartphone che a ballare.

Dal punto di vista audio e digitale, Afterlife ha dimostrato di sapersi adattare a una location complessa come l’Ippodromo, ma si percepisce una certa ripetitività nel suono che, sebbene ipnotica, può risultare straniante nel lungo periodo. Questo è un aspetto che potrebbe essere migliorato in futuro. Nonostante ciò, l’evento è valso il prezzo del biglietto e simboleggia il tipo di serate di cui Milano ha bisogno nella sua nuova identità culturale.