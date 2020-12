Milano circonvallazione esterna è il brano che N.A.I.P presenterà alla semifinale di X Factor 2020, omaggiando gli Afterhours.

In occasione della semifinale di X Factor, N.A.I.P porterà alla manche cover un brano degli Afterhours, intitolato Milano circonvallazione esterna. In questo modo l’artista elabora il proprio omaggio al gruppo di Manuel Agnelli che, oltretutto, fa parte anche della schiera di giudici del popolare programma di talent scouting.

La canzone e fa parte dell’album Non è per sempre degli Afterhours, lavoro discografico che fu pubblicato nel 1999. Scopriamo qualche curiosità su questo brano e sul suo significato.

N.A.I.P, Milano circonvallazione esterna alla semifinale di X Factor

Manuel Agnelli degli Afterhours

La canzone, presente nell’album Non è per sempre del gruppo di Manuel Agnelli, usciva 21 anni fa nei negozi di dischi. Si tratta di una canzone dall’andamento onirico e dall’approccio psichedelico, che fungeva, esplicitamente, da tributo ai Suicide.

Il video di Milano Circonvallazione esterna:

Milano circonvallazione esterna, il significato della canzone degli Afterhours

Come vi anticipavamo, la canzone funge da tributo esplicito ai Suicide. Al di là della dedica palese al gruppo composto da Alan Vega e Martin Rev, concentriamoci sul significato del brano. Milano circonvallazione esterna, il narratore si pone delle domande specifiche che riguardano gli stereotipi della felicità e su come ci si possa sentire vivi e motivati, nonostante si viva in un mondo spesso dominato dalla mediocrità e dalla superficialità.

Un testo molto profondo quello che verrà cantato da N.A.I.P. che acquista ancora più spessore in un periodo come questo di pandemia mondiale, in cui la normalità sembra davvero una chimera e di quanto essa possa renderci davvero felici, negli aspetti più semplici della vita.