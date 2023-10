After 5, su Prime Video l'ultimo capitolo della saga: cosa succede – Trailer

Nuovo e ultimo capitolo della tormentata storia d’amore di Tessa Young e Hardin Scott. After 5 è infatti disponibile da oggi martedì 3 ottobre 2023 su Amazon Prime. Il film After Everything è il quinto episodio della saga tratta dai romanzi della scrittrice americana Anna Todd.

Come era finito After 4

Il quarto capitolo della saga, che riprendeva dal momento in cui Hardin scopre di essere figlio di Vance e che sua madre ha una relazione con lui, si era concluso con Tessa che si sente tradita quando scopre che Hardin ha scritto alle sue spalle un libro sulla loro storia d’amore e lo lascia definitivamente.

Cosa si sa su After 5

Guardando il trailer del nuovo film si capisce che Hardin e Tessa fanno vite separate, vivendo in città diverse. Il ragazzo, che dovrebbe scrivere un secondo libro, per il quale ha ricevuto già un sostanzioso anticipo, parte per il Portogallo dove vive Natalie, una donna a cui vuole chiedere scusa per un torto che le ha fatto , e per ritrovare se stesso. Hardin sembra mettersi di nuovo nei guai mentre cerca di riconquistare Tessa.

Il cast di After 5

Oltre a Hero Fiennes-Tiffin (Hardin), ovviamente Josephine Langford (Tessa). Nel cast anche Benjamin Mascolo che interpreterà Sebastian.