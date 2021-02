NO, l’Africa non è risparmiata dal Covid. Se solo ieri l’intero continente ha raggiunto le 100mila vittime – poco più dell’Italia con una popolazione 20 volte maggiore – è perché i casi sono molto sottostimati. Lo sospettavamo, ma ora un semplice esperimento a Lusaka, capitale dello Zambia, lo ha dimostrato. E’ bastato testare 364 persone morte in città tra giugno e settembre per osservare che 70 avevano il coronavirus. Ma solo 6 avevano ricevuto il tampone positivo da vivi. Se una grande città, di sicuro più organizzata di una zona rurale, riesce a rintracciare solo un caso su 11, è facile capire come la pandemia in Africa stia correndo al di fuori dei radar.

I risultati del test di Lusaka sono finiti sul British Medical Journal. L’articolo sulla rivista di medicina sfata un secondo falso mito, oltre a quello dell’Africa risparmiata dal virus. Non è vero che l’età media giovane nel continente aiuta a contenere i danni. I morti di Lusaka, infatti, avevano in media 48 anni. In Italia questo valore viaggia stabilmente oltre gli 80 anni. Soffrivano di aids, diabete, ipertensione, alcolismo, tubercolosi. Età più bassa infatti non vuol dire necessariamente stato di salute migliore.

Il 10% erano bambini o adolescenti, mentre da noi le vittime così giovani sono pressoché assenti. Ben 51 dei 70 deceduti osservati non solo non avevano ricevuto un tampone, ma nemmeno erano stati curati. Sono morti a casa, senza assistenza. Solo 6 dei 19 pazienti morti in ospedale avevano avuto il test, nonostante avessero sintomi eloquenti e un’équipe medica a seguirli. “Se questi dati sono generalizzabili – scrivono gli autori dello studio, affiliati alle università dello Zambia e di Boston – l’impatto del Covid-19 in Africa è stato ampiamente sottostimato”.

L’appello del presidente francese Macron a trasferire il 5% dei vaccini dei paesi ricchi a quelli più poveri, la decisione del nuovo capo della Casa Bianca Biden di contribuire al fondo dell’Oms Covax, per portare dosi alle nazioni meno abbienti, insieme al semplice buon senso di molti medici, che spiegano come le varianti si sviluppino più rapidamente laddove il virus circola incontrollato, potrebbero – si spera – porre un argine ai danni del coronavirus in Africa. Ma per il momento la situazione resta tragica e misconosciuta. “Siamo più vulnerabili di quanto pensassimo” ha ammesso in un’intervista all’Associated Press il direttore degli Africa Centers for Disease Control and Prevention, John Nkengasong. Finora ai paesi in via di sviluppo sono arrivati soprattutto vaccini dalla Cina e dalla Russia. Quand’anche il flusso dovesse aumentare, prevede Nkengasong, entro la fine del 2021 si riuscirebbero a immunizzare solo il 35-40% degli abitanti, per arrivare al 60% nel 2022.

Il virologo originario del Camerun conferma i dati del British Medical Journal: “Non riusciamo a contare tutte le nostre vittime, soprattutto con la seconda ondata”. Gli ospedali sono sopraffatti e l’ossigeno scarseggia. “La gente muore per mancanza di cure che altrove sono considerate di base”. Per spiegare il cosiddetto “paradosso africano” (nel continente il Covid sarebbe solo la 45esima causa di morte, mentre nel resto del mondo è la 12esima), erano state avanzate varie teorie immunologiche: la presenza di altri coronavirus o la diffusione di vaccini come quello per la polio o il morbillo, capaci di stimolare una certa capacità di reazione nei confronti di Sars-Cov-2. In realtà l’unico paese a mantenere un certo livello di tracciamento – il Sudafrica – aveva dimostrato che i morti da Covid in Africa ci sono, purtroppo, con oltre 20mila vittime concentrate solo in quella nazione.