Quarto anno di vita per l’Africa Games Week, al via da domani 23 febbraio fino al 25. Dopo essere stata rimandata rispetto alla data di novembre, AGW debutta a Città del Capo con eventi in presenza ma anche online con conferenze e panel virtuali. Lo scopo della manifestazione è presentare e alimentare le produzioni videoludiche africane, un settore che nel continente sta conoscendo grande fermento. Il mercato dei giochi in Africa è in fase di sviluppo e si stima una crescita annua del 12 per cento entro il 2026, quattro volte il tasso globale annuale. Il 60 per cento della popolazione africana è sotto i 25 anni, e entro il 2030 le Nazioni Unite prevedono che questa cifra avrà un incremento del 42 per cento. La diffusione di Internet a banda larga è in aumento nel continente, che avrà più di 680 milioni di utenti di smartphone entro la fine del 2025, spingendo così in avanti anche l’industria dei videogiochi. Già oggi, nella regione, ci sono 177 milioni di giocatori abituali su mobile, il 95 per cento del totale. Come risultato di queste tendenze, l’Africa è la zona che sta avendo la crescita più rapida in assoluto in termine di download di giochi per cellulare, secondo la società di ricerche App Annie. Tra i partner dell’evento Africa Games Week ci sono Xbox Game Studios, Steam e Focus Entertainment.