Anche Parma si appresta a fare la propria parte nell’accoglienza delle persone in fuga dall’Afghanistan.

Una trentina di cittadini afghani sono attesi nelle prossime ore in città dove saranno sistemati in alcune strutture – probabilmente alberghiere – nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti, compresa ovviamente l’osservanza della quarantena.

Il sistema di accoglienza si è attivato da giorni in tutta Italia.

Il ponte aereo organizzato dall’Aeronautica Militare sta portando in Italia da giorni gli evacuati i quali, una volta sottoposti in aeroporto a profilassi sanitaria anti-Covid, sono trasferiti con pullman dell’Esercito in strutture dedicate alla loro accoglienza.

Tra cui dalle prossime ore ci sarà anche Parma.

“L’Italia, presente con il console e un nucleo di militari presso l’aeroporto di Kabul, continua a lavorare per portare in salvo i collaboratori e gli attivisti che vogliono lasciare il Paese. Abbiamo evacuato finora circa 1.600 civili afghani, nostri ex collaboratori e loro familiari. Il piano è di trasferirne in Italia circa 2.500”, ha detto nelle ultime ore il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

La Difesa ha messo in campo per l’operazione Aquila Omnia: otto aerei, quattro KC767 che si alternano tra l’area di operazione e l’Italia e quattro C130J, dislocati in Kuwait, da cui parte il ponte aereo per Kabul.

A Parma in arrivo 28 persone

La Regione Emilia-Romagna risponde positivamente alla richiesta del ministero della Difesa e accoglie le prime 108 persone provenienti dall’Afghanistan, uomini e donne che prestavano servizio nell’ambito della missione Italia-Nato, collaborando con le nostre autorità, e le loro famiglie, arrivate oggi a Fiumicino con un volo dedicato.

Si tratta perlopiù di famiglie con bambini che potranno trascorrere in Emilia-Romagna il periodo di quarantena obbligatorio previsto per ogni viaggiatore che arriva dall’estero (dai 7 ai 10 giorni).

Dei 108 in arrivo, 80 persone saranno alloggiate nella provincia di Piacenza e 28 in quella di Parma.

Una accoglienza per la quale le istituzioni locali si sono immediatamente attivate, a dimostrazione – sottolinea la Regione in una nota – “della grande sensibilità di questa terra: in collegamento con il ministero della Difesa e il Governo, d’intesa con la presidenza della Regione e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna, sono state attivate le Aziende sanitarie locali, il volontariato di Protezione civile e la Croce Rossa anche per dare supporto di natura logistica e sociale”.

Trascorso il periodo di quarantena, sarà poi cura del ministero dell’Interno indicare il percorso idoneo per dare assistenza e risposta alle necessità dei cittadini in fuga, dopo la presa di potere dei talebani in Afghanistan.

Infine, sono già stati attivati anche gli altri territori provinciali per eventuali ulteriori nuovi arrivi nei prossimi giorni.