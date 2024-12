Affrontare le Sfide: I Tre Consigli dell’Esperto

L’infettivologo Matteo Bassetti ha fornito suggerimenti su come affrontare l’influenza 2024 attraverso alcuni Reel informativi su Facebook. Il virus principale di quest’anno è l’H3N2, associato all’influenza australiana, che si distingue per sintomi come febbre alta, dolori muscolari, mal di testa e congestione nasale. Una caratteristica significativa è l’astenia, che provoca una stanchezza estrema nei malati.

Per contrastare l’influenza, Bassetti ha proposto diversi consigli pratici. Consiglia di prendere integratori, previa prescrizione medica, per alleviare l’astenia, e di mantenere un’adeguata idratazione e una dieta ricca di vitamine. In particolare, la vaccinazione è fondamentale per proteggersi dal virus H3N2 e prevenire complicanze. Lo specialista sottolinea l’importanza di una corretta alimentazione, evidenziando come frutta e verdura, insieme agli integratori, siano essenziali per reintegrare vitamine e minerali.

Inoltre, ha avvisato di evitare l’autosomministrazione di antibiotici per prevenire lo sviluppo di resistenze. Ha suggerito l’uso di farmaci sintomatici e antinfiammatori per gestire febbre e dolori, ma sempre sotto la supervisione di un medico. Durante l’influenza, il sistema immunitario è sotto stress e può esaurire le riserve di vitamina C e zinco, rendendo gli integratori utili, in particolare la bioarginina C, che combina vitamina C e arginina, favorendo la circolazione sanguigna.

Infine, Bassetti ha riassunto i suoi consigli in tre punti: la vaccinazione, un’alimentazione sana e il riposo, assieme a una buona idratazione, sono essenziali per mantenere sane le vie respiratorie. Concludendo, ha messo in guardia sulla possibile preparazione a un aumento dei casi di influenza tra Natale e Capodanno, con un picco previsto per gennaio. La giusta preparazione e le misure preventive sono quindi fondamentali per affrontare al meglio l’influenza stagionale di quest’anno.