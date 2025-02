Affondamento del Peschereccio Normandy al Largo del Gargano: Un Morto e Indagini in Corso

Il peschereccio Normandy della flottiglia di Termoli è affondato il 26 febbraio nelle acque del Gargano, tra le isole Tremiti e Capoiale, dopo aver segnalato un’avaria al motore. A bordo si trovavano il capitano e due membri dell’equipaggio. Al momento dell’incidente, il peschereccio si trovava a cinque miglia dalla costa. I soccorsi sono stati prontamente attivati dalla guardia costiera, che ha inviato due motovedette, una da Termoli e una da Vieste.

Quando i soccorritori sono arrivati, il Normandy era già quasi completamente affondato. Due membri dell’equipaggio sono stati salvati, mentre il capitano, un uomo di 58 anni originario di Bisceglie, è purtroppo deceduto. Le cause dell’affondamento non sono ancora state chiarite, ma la barca avrebbe iniziato a imbarcare acqua rapidamente, affondando in pochi minuti. Inizialmente, le circostanze sembravano non presagire un affondamento così immediato, bensì una semplice deriva dell’imbarcazione senza propulsione.

Le autorità stanno conducendo accertamenti per comprendere meglio la dinamica dell’incidente. La situazione è tragica e la perdita del capitano rappresenta una grande perdita per la comunità locale. I soccorritori hanno operato con grande urgenza, consentendo di salvare due vite, ma la causa dell’improvviso affondamento rimane un mistero, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte delle indagini in corso.