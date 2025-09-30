16.4 C
Politica

Affluenza in calo alle elezioni amministrative in Valle d’Aosta

Da StraNotizie
L’affluenza alle elezioni amministrative ha mostrato un calo rispetto a cinque anni fa. In diverse località, la partecipazione al voto è stata influenzata dalla presenza di un’unica lista, ma la diminuzione si nota in modo generale.

Ad Aosta, dove si presentano quattro candidati sindaco, la partecipazione è scesa al 57,64%, rispetto al 64,22% registrato in un precedente scrutinio. Lo scrutinio dei voti è iniziato alle 8 del mattino nei 65 Comuni della Valle d’Aosta che hanno votato il 28 settembre. Aostaoggi.it seguirà i risultati in diretta.

