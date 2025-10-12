Affluenza alle urne in Toscana: dati in calo rispetto a prima

Alle 12 in Toscana si è registrata un’affluenza del 9,95% degli elettori, mostrando un calo rispetto al 14,66% delle Regionali precedenti.

Firenze si distingue con il tasso più alto, pari all’11,48%, rispetto al 16,6% di cinque anni fa. Al contrario, Massa Carrara ha la percentuale più bassa, con solo il 7,86%, in diminuzione rispetto al 12,22% precedente.

Analizzando le altre province, Arezzo ha visto un’affluenza dell’8,76%, rispetto al 13,63% del passato. Grosseto ha avuto il 9,96%, in calo dal 14,41%. Livorno ha registrato il 9,62%, mentre Lucca ha chiuso a 8,09%. Pisa si attesta al 10,07%, Pistoia al 10,74%, Prato al 10,65% e Siena al 9,36%.