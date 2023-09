Affitto negato ad un ragazzo perché gay: l’assurda motivazione

Lo scorso luglio Michael e William (due imprenditori milanesi) si sono visti negare un affitto perché gay e ora è successa una cosa simile ad un altro ragazzo. Carlos e il suo compagno stanno cercando una casa in affitto ad Arezzo, ma a quanto pare molti proprietari si tirano indietro quando scoprono che i due sono una coppia. Un’amica del giovane ha rivelato ad ArezzoNotizie che alla fine un uomo aveva deciso di affittare il suo appartamento a Carlos, ma poi ha cambiato idea per paura che lui e il compagno potessero fare dei festini per soli uomini.

“Vorrei fare un appello, perché una situazione del genere non è tollerabile nel 2023. Ho un amico che è in grave difficoltà perché da mesi sta cercando un appartamento in cui vivere ad Arezzo e non lo trova. Sto cercando di aiutarlo ma è veramente difficile. Il problema? Evidentemente il suo orientamento sessuale.

Lui è originario del Sudamerica – spiega l’amica – si è trasferito nella nostra città e ha trovato impiego in un locale. E’ un gran lavoratore, ha un contratto, può dare garanzie economiche adeguate sui pagamenti. Eppure, sinora, ha visto soltanto dinieghi. Siccome è straniero, ha bisogno di una mano per orientarsi nel mercato immobiliare e io mi sto attivando. Ogni volta che mi sono esposta per dargli una mano, mi vengono rivolte domande come: ‘Abiterà da solo? E’ fidanzato o sposato?’. E io semplicemente dico la verità: ‘Sì, ha un compagno. Carlos e lui vorrebbero andare a convivere’. A quel punto le porte si chiudono, invariabilmente.

Non so quale sia esattamente il problema. Tutti coloro con i quali era stato avviato un discorso per un possibile affitto, capendo che si tratta di un ragazzo che ha una relazione con un altro ragazzo, si sono tirati indietro. Un signore, che all’inizio sembrava convinto di affittare la propria abitazione, all’improvviso ha mandato tutto a monte. Aveva paura che Carlos si mettesse a organizzare ‘festini’ in casa. Ma ancora a questo punto siamo? Quali particolari festini dovrebbe organizzare una persona gay rispetto a una eterosessuale? Carlos è un soltanto un ragazzo tranquillo che vuole bene al suo compagno”.