Un sensibile calo dei canoni di affitto – soprattutto per un posto letto in camera doppia, meno per la camera singola – provocato dalla crescita dell’offerta di soluzioni nelle città d’arte disertate dai turisti. E’ la foto del mercato degli alloggi privati per studenti nelle tre città universitarie toscane, Firenze, Pisa e Siena, scattata alla vigilia della riprese delle lezioni, quest’anno si spera più in presenza che a distanza. Ma per i ragazzi in trasferta nelle città universitarie non c’è solo l’appartamento: tra le numerose alternative, gi studentati,. le residenze private, convitti e hotel per studenti sorti negli ultimi anni nelle città universitarie.

A FIRENZE UNA SINGOL A 385 EURO

L’istantanea è scattata da Immobiliare Insights, business unit di Immobiliare.it specializzata in studi di mercato, che rispetto all’anno scorso registra un calo medio dei prezzi di affitto a livello nazionale del -2,5%. E’ una media a cui, in Toscana, si avvicina il calo dei canoni dei posti letto per studenti in camera singola a Firenze e Siena, che segna un -2,8% in entrambe le città, mentre tiene il prezzo a Pisa: solo -0,1%. In valore assoluto, secondo Immobiliare.it, per prendere in affitto una camera singola uno studente è chiamato quest’anno a pagare in media 385 euro a Firenze, 321 euro a Siena e 307 a Pisa.

CALA IL PREZZO DEL POSTO IN DOPPIA: POCO OLTRE 200 EURO

La variazione di costo è ben più sensibile, e il risparmio è ben maggiore, se lo studente universitario si accontenta di un posto letto in una camera doppia: rispetto all'anno scorso, a Firenze il prezzo cala del -12,2% a 229 euro. Anche a Pisa la diminuzione è a doppia cifra percentuale, arriva al -14,3% per un prezzo di 203 euro del posto in camera doppia. Immobiliare.it non riesce invece a fornire un dato su Siena perché il numero degli annunci rilevati non è abbastanza consistente da essere considerato attendibile dagli analisti. "Dopo anni di costanti rincari che avevano portato i costi delle stanze a cifre record - annota Immobiliare.it - a causa dell'effetto Covid per la prima volta nel 2021 la tendenza si è invertita".

IL BOOM DELL'OFFERTA DI POSTI LETTO

Il Covid ha svuotato di turisti stranieri, in particolare extra comunitari, gli appartamenti che i proprietari affittavano sui canali dei portali online internazionali, a cominciare da Airbnb. Qualcuno stima che questi appartamenti fossero oltre 10 mila nel solo centro storico di Firenze, ma migliaia sono anche a Pisa e Siena. Questa fuga dei turisti, con conseguente sotto occupazione degli alloggi, ha spinto molti proprietari immobiliari a sterzare dall'affitto turistico a quello verso altri target di clientela, a cominciare dagli studenti universitari. Così si spiega il boom dell'offerta di appartamenti agli studenti che a Pisa e Siena è quasi raddoppiata tra 2020 e 2021: +77,4% nella città della torre e +76,9% in quella del Palio. Più contenuto l'aumento dell'offerta di alloggi agli studenti a Firenze, che comunque sale del 38,2% (la media nazionale è del 60,60%).

TUTTI VOGLIONO UNA STANZA A FIRENZE

Più complesso da leggere il dato che riguarda Firenze relativo all'impressionante aumento della domanda di alloggi di studenti in città. Se il dato segna un calo sia a Pisa (-8%) che a Siena (-1,1%) a Firenze la domanda di alloggi da parte di studenti cresce del +152,2%, a fronte di una comunque alta media nazionale (+96,3%). Come si spiega l'impennata? Primo: i numerosi nuovi iscritti all'Università di Firenze nel 2020, più di mille pari ad una crescita del +12,8% a 10.187 unità totali, che l'anno scorso dovettero rinunciare a prendere casa a Firenze in conseguenza della pandemia e delle lezioni a distanza, quest'anno caleranno in massa a Firenze e stanno cercando un alloggio. Secondo: a questi si aggiungono i nuovi iscritti, che quindi è facile prevedere in aumento, attratti anche dalle migliori condizioni abitative provocate dalla ritirata dei turisti. Terzo: le migliori condizioni di prezzo e vita a Firenze, meno congestionata dai turisti, inducono a cercare casa in città anche gli studenti che finora avevano un alloggio nei comuni dell'hinterland.

"FINALMENTE CANONI CALMIERATO DOPO ANNI DI CRESCITA"

"La pandemia ha avuto effetti profondamente diversi tra l'acquisto dell'immobile e la sua locazione - commenta Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it - Sul comparto delle compravendite si è registrato un nuovo interesse verso l'abitazione, tornata ad essere considerata come un bene rifugio, e questo ha sostenuto il numero delle transazioni e la stabilità dei prezzi. Il mercato delle locazioni, invece, ha subito immediatamente un pesante impatto soprattutto nelle grandi città che si sono svuotate. I proprietari che avevano investito in immobili nell'ottica di avere un reddito integrativo si sono trovati ad avere appartamenti vuoti per più di un anno. Questo ha portato all'aumento dell'offerta e al ribasso dei prezzi. Va detto che però, dall'altro lato, stiamo assistendo a un calmieramento dei canoni di locazione che erano diventati quasi inaccessibili in alcune città, dove i fuorisede si contendevano la scarsa offerta di stanze. I segni di ripresa della domanda evidenziati nell'analisi - conclude Giordano - fanno ora pensare ad un ritorno alla normalità per ciò che riguarda la presenza di studenti e lavoratori nelle nostre città, rimane da capire cosa accadrà ai prezzi nei prossimi mesi."

SUI SOCIAL OFFERTE SPECIALI

Una ricerca sul campo fatta da Repubblica, e svolta tra portali specializzati e social network, conferma il trend indicato dall'analisi di Immobiliare.it: a Firenze, Pisa e Siena si avverte un abbassamento più o meno lieve per quanto concerne i prezzi per gli affitti. In alcuni casi, addirittura, si riesce a spendere meno di quanto indicato nell'istantanea di Immobiliare.it sul 2021.

Firenze offre stanze singole a prezzi molto variabili a seconda delle zone. Se consideriamo i quartieri di Rifredi, Careggi, Novoli e San Jacopino si possono incontrare singole anche a 300 euro, il costo minore possibile. Ancora più bassi quelli delle doppie. Nelle aree universitarie fiorentine ci sono privati che affittano a 200 euro, quindi si scende rispetto al focus di Immobiliare.it. Si tratta di 'mosche bianche', se così possiamo definirle, ma comunque indicano che l'emergenza Covid ha rimodulato i costi.

PISA, SIENA E IL MONOLOCALE A 400 EURO ANCHE A FIRENZE

Non si distacca Pisa. Le agenzie immobiliari fisiche e online offrono un panorama molto simile a quello di Immobiliare.it. La fascia 300-320 euro è una garanzia in tutta Pisa se si cerca una camera singola, 190-210 invece per la doppia. Si può scendere solo se si ha un po' di fortuna e se si colgono le occasioni nei gruppi sui social.

Nemmeno Siena è un'eccezione. Rimane a metà del guado tra Pisa e Firenze, ovvero la meno e la più cara, ma offre singole intorno ai 320 euro. Spulciando i social network e le agenzie senesi, si scopre che per le doppie il prezzo oscilla tra un minimo di 200 - specie se lontano dal centro - e un massimo di 230 euro, ma la variabilità del costo dipende più dai comfort dell'abitazione che dal quartiere.

Per adesso si è parlato di stanze all'interno di abitazioni condivise. Ma qualcuno preferisce e può permettersi un monolocale o una casa tutta per sé, consapevole che i prezzi sono più alti. A Firenze il costo dell'affitto di una casa singola ha un minimo di 400 euro, ma molto spesso la richiesta sale; Pisa e Siena non fanno differenza, ondeggiando tra i 350 e i 400 euro come richiesta minima.

TOUR VIRTUALI PER SCEGLIERE L'ALLOGGIO DAL DIVANO

Il Covid ha cambiato i prezzi, ma ha anche modificato le interazioni. Come si può affittare una casa a distanza? A chi bisogna rivolgersi? Le risposte sono molto semplici. Tantissime agenzie immobiliari, da qualche tempo, danno la possibilità di fare tour virtuali dell'abitazione rimanendo seduti sulla propria poltrona. Altrimenti ci si può rivolgere direttamente al proprietario, quando specificato, che provvederà con una videochiamata a mostrare la casa o la camera.

Il lockdown ha reso tutti un po' più scafati sul web (si spera) e fioccano siti dove trovare appartamenti. Su tutti c'è Facebook che per Firenze, Siena e Pisa offre una vasta gamma di gruppi dove gli utenti giornalmente caricano offerte. Non è un caso se molte agenzie immobiliari hanno scelto la via della condivisione nei gruppi Facebook come strategia di marketing. Nei gruppi Facebook dedicati oltre a potersi interfacciare direttamente col proprietario, c'è la possibilità di riuscire a trovare l'occasione spendendo davvero pochi euro.

LA RICERCA SUI GRUPPI FACEBOOK

Per Firenze sono due i gruppi Facebook più gettonati. "Affitto Studenti Firenze" e "Cerco & offro affitto casa/camera Firenze e dintorni" hanno migliaia di iscritti e permettono di parlare direttamente coi proprietari. A Pisa sono nati "Bacheca degli annunci di Pisa" o "Affitti per studenti a Pisa", mentre "Cerco/vendo casa a Pisa" è più per famiglie ma qualche volta offre spunti interessanti per i più giovani. Anche Siena si fa social: "Affitti Siena" e "Affitti a Siena - con uniaffitti, affitti per studenti" sono i più numerosi. In tutti i casi i gruppi sono pubblici, l'unica indicazione è di seguirli continuamente perché, dato l'alto tasso di utenti, è facile che una super occasione sfugga in poche ore.

OFFERTE ANCHE SUI SITI DEGLI ATENEI

Non solo social network o agenzie immobiliari, sui siti ufficiali degli atenei è possibile consultare la sezione "alloggi", sempre aggiornata con nuove offerte.

In più in Toscana c'è un portale dedicato proprio a studenti e studentesse in cerca di un letto. Si chiama Cerco Alloggio, in Toscana è attivo dal 2019 e si definisce "il primo sportello casa per studenti e giovani fuorisede".

Cosa è in definitiva Cercoalloggio.com? Si tratta di "un servizio di supporto nella ricerca dell'alloggio per studenti universitari e trasfertisti, rivolto ad enti per il diritto allo studio, università e proprietari privati". Qui si possono consultare annunci di case, completi di fotografie e tour virtuali di ogni ambiente, e altri dettagli utili. Ogni appartamento presente sulla piattaforma è stato visionato e verificato in città. Tutto si svolge online: dalla scelta della città o del quartiere a quella della tipologia di alloggio. Può essere utile non solo a chi lo cerca, ma anche a chi ne ha uno da mettere a disposizione.

THE STUDENTI HOTEL E CAMPUSX

C'è chi preferisce altri tipi di alloggio. Per questo esistono numerose alternative, come le residenze private, convitti o hotel per studenti, sorti negli ultimi anni nelle città universitarie.

Il più noto è il The Student Hotel, a Firenze in viale Lavagnini. Si tratta di una forma di accoglienza ibrida molto sviluppata nel Nord Europa. Non è solo una residenza studentesca, dunque, all'interno sono presenti spazi di co-working e co-living. Le camere in totale sono quasi 400, più della metà riservate a studenti e studentesse. Per quanto riguarda i prezzi si va dagli 830 agli 880 euro mensili, ma va detto che la struttura presenta molti più comfort rispetto a un normale studentato: sono presenti Wi-Fi, una bici, aria condizionata, bagno privato e altro ancora, in comune ci sono dispensa e cucina.

Simile a TSH ecco CampusX, che a Firenze si trova su viale Morgagni a pochi passi dall'università di medicina. CX, come affermano i gestori, è stato "pensato per promuovere la vita sociale e per creare un senso di comunità". Il campus "affianca alle 199 stanze e 246 letti una palestra e altri servizi essenziali come zone studio, lavanderia e connessione wifi veloce". Anche in questo caso i prezzi sono più alti rispetto agli alloggi visti in precedenza: una camera per 12 mesi può variare da un minimo di 490 euro a un massimo di 890 al mese.

GLI STUDENTATI

Negli studentati di Pisa e Siena i prezzi scendono lievemente, ma si rimane sempre su costi più alti rispetto a un alloggio privato. A Pisa l'Università ha convenzioni con molte strutture, tra cui Residence Le Benedettine o con I Praticelli, giusto per citare due tra le più note. In generale i prezzi mensili nella città della Torre Pendente sono intorno ai 500 euro. Poco si discosta Siena, dove il numero di campus o studentati è minore ma si distingue tra gli altri DoveVivo, che ha nella zona del policlinico Le Scotte la sua unica sede toscana.