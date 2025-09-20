21.4 C
Affissioni abusive a Belvedere Marittimo, l’allerta delle forze politiche

I rappresentanti di Futura Belvedere, Impegno Comune, Gruppo Territoriale M5S e del Circolo PD “Antonio Gramsci” di Belvedere Marittimo hanno presentato una segnalazione congiunta per denunciare l’affissione abusiva di manifesti elettorali. La comunicazione è stata inviata al Comando di Polizia Municipale e all’Ufficio Elettorale comunale.

Le forze politiche affermano che numerosi manifesti sono stati affissi in spazi non autorizzati o in aree non destinate alla propaganda elettorale, violando così la normativa vigente. Questa pratica, evidenziano, non solo è irregolare, ma compromette anche il decoro urbano.

In seguito alla segnalazione, le istituzioni comunali hanno avviato controlli quotidiani per verificare l’occupazione regolare degli spazi e l’uso corretto delle vele pubblicitarie. In caso di irregolarità, i materiali saranno contrassegnati con l’etichetta “propaganda abusiva”, come previsto dalla legge.

L’iniziativa, secondo quanto dichiarato nella nota, è motivata dalla volontà di garantire il rispetto delle regole e proteggere l’immagine della città. I firmatari ritengono che il dibattito democratico debba avvenire in un contesto di legalità e rispetto reciproco.

L’appello è rivolto non solo alle autorità, ma anche ai candidati e ai cittadini, affinché la campagna elettorale si svolga in modo corretto, senza scorciatoie e nel rispetto del decoro urbano.

