Affari Tuoi: Variazione Orario per il 10 Giugno 2025

Il programma “Affari Tuoi” subirà una modifica nel suo orario di trasmissione su Rai Uno martedì 10 giugno 2025. La puntata non inizierà come di consueto alle 20:30, ma circa mezz’ora più tardi. Questo slittamento è dovuto alla messa in onda di uno speciale dedicato all’Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina Militare, che farà ritorno in Italia.

Alle 20:30 andrà in onda “Buon Vento Italia”, speciale condotto da Antonella Clerici, in cui si celebrerà l’evento del ritorno della nave nel porto di Genova. L’appuntamento prevede aneddoti sulla storia dell’Amerigo Vespucci e momenti di musica, con artisti delle forze armate che si esibiranno in brani operistici, legati al tema del cibo e del vino, in omaggio alla cucina italiana.

La puntata di “Affari Tuoi” avrà una durata ridotta, stimata in circa 45 minuti, e il suo inizio è previsto non prima delle 21:00. Anche l’inizio della fiction “Doc” subirà un ritardo, partendo non prima delle 21:50.

Le registrazioni di “Affari Tuoi” si concluderanno il 12 giugno, mentre l’ultima puntata della stagione andrà in onda il 28 giugno, con la possibilità che le nuove puntate arrivino nei primissimi giorni di luglio. Tuttavia, recenti voci su un possibile prolungamento del quiz show fino a metà luglio sono state smentite da fonti ufficiali della Rai.

