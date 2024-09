Affari Tuoi? Un Destino Alternativo con Belen

Stefano De Martino, attuale conduttore del popolare gioco televisivo “Affari Tuoi”, è stato l’ospite della prima puntata della nuova stagione del podcast “Passa dal BSMT” di Gianluca Gazzoli. Durante l’intervista, De Martino ha condiviso riflessioni sulla sua vita e carriera, incluse le sue esperienze lavorative e personali.

De Martino ha parlato del suo ruolo ad “Affari Tuoi”, sottolineando che i risultati sono incoraggianti, anche se cela la sfida di subentrare dopo il successo di Amadeus. Ha espresso che il programma ha una solida base di fan, indipendentemente dal conduttore, e che il suo incarico è un’opportunità che lo entusiasma. È particolarmente felice di come stiano andando le cose e afferma di sentirsi realizzato nel suo nuovo ruolo di conduttore.

Un’aspetto importante della sua vita personale è il suo rapporto con il figlio Santiago, nato dalla sua relazione con Belen Rodriguez. De Martino ha raccontato di come abbia cambiato le sue priorità: mentre in passato accettava ogni lavoro per dedicarsi a Santiago, ora dedica specifici giorni a lui, riconoscendo che il tempo trascorso assieme vale più di qualsiasi bene materiale. La sua evoluzione come genitore lo ha portato a riflettere su ciò che rende un buon genitore, evidenziando che i figli apprezzano di più la presenza e l’attenzione, piuttosto che regali materiali.

In merito al suo passato con Belen Rodriguez, De Martino ha rivelato di avere difficoltà a rivalutare il periodo in cui stavano insieme, descrivendo la showgirl argentina come “la Ferrari delle donne”. Ha confessato di essere entrato nella sua vita come un ragazzo inesperto, in soggezione rispetto alla fama di lei. Durante il loro matrimonio, ha vissuto la sua identità solo come “il marito di Belen”, una fase che lo ha portato a riflettere sull’importanza di rimanere fedele a se stesso e alle proprie radici, piuttosto che farsi definire dagli altri.

Questi pensieri di De Martino rivelano un uomo in continua evoluzione, che cerca di bilanciare ambizioni professionali e vita familiare, mentre affronta le sfide della notorietà e dell’identità.