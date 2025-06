Affari Tuoi: Retroscena Shock da un Ex Membro del Pubblico

Le polemiche su Affari Tuoi, il programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, si intensificano grazie a rivelazioni di un ex membro del pubblico. In un video virale su TikTok, Lorenzo racconta la sua esperienza durante le registrazioni del game show, rivelando alcuni retroscena importanti.

Lorenzo descrive l’ambiente come "tranquillo", anche se i tempi di attesa possono essere lunghi. Ha elogiato De Martino per la sua simpatia e capacità di interagire con il pubblico. Una delle sue dichiarazioni più sorprendenti è che i partecipanti sono pagati per battere le mani e ballare da seduti.

Parlando anche del cane Gennarino, protagonista del programma, Lorenzo ha smentito le critiche sui metodi di addestramento, affermando che sono basati sul gioco e sul rapporto affettuoso con l’animale, e non su pratiche coercitive.

Durante i suoi commenti, ha fornito dettagli su come funziona la partecipazione al programma: le registrazioni avvengono solitamente nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 19:00, con tre puntate registrate in un giorno. I figuranti ricevono 30 euro lordi per una giornata, che diventano 26 euro netti. Nonostante le tre puntate siano registrate di seguito, i partecipanti non devono cambiarsi d’abito; l’animatrice di studio li sposta di posto per dare l’illusione di un pubblico variegato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it