Affari Tuoi: Nuove Accuse di Striscia la Notizia su Vincite Manipolate?

Il programma “Affari Tuoi” condotto da Stefano De Martino è stato oggetto di un’inchiesta del tg satirico “Striscia la Notizia”. Secondo il tg, esisterebbe un budget prestabilito a puntata, ipotizzando che le dinamiche di vincita siano pilotate anziché basate sulla pura fortuna. Nel servizio, l’inviata Rajae ha messo in evidenza che “l’unica fortuna” nel programma sarebbe quella di trovarsi nella puntata giusta, insinuando che il gioco sia controllato.

L’accusa è supportata da dichiarazioni dell’ex conduttore Max Giusti, il quale nel settembre 2024 affermò che il suo periodo di conduzione richiedeva un budget medio di 33.000 euro a puntata. Tuttavia, Pasquale Romano, noto come “il dottore”, ha smentito questa dichiarazione, sostenendo che non esiste alcun budget prefissato e che “Affari Tuoi” presenta una aleatorietà unica.

Nonostante ciò, “Striscia la Notizia” ha rivelato di possedere documenti che suggerirebbero invece l’esistenza di un sistema di vincite controllato, in grado di garantire premi di valore mantenendo una media stabilita. Sono emersi anche dettagli riguardanti le edizioni condotte da Flavio Insinna, dove i premi medi per puntata erano superiori ai 36.000 euro.

La conclusione di “Striscia” è che “Affari Tuoi” non sia un gioco di fortuna come si crede, ma sia invece regolato secondo logiche prestabilite. La questione ora è se anche l’attuale edizione di De Martino segua gli stessi schemi, con il pubblico in attesa di saperne di più nel servizio di stasera. Se il programma risultasse effettivamente pilotato, ci si aspetta un calo degli ascolti.