Affari Tuoi, la fidanzata di Giovanni: “Quella vincita non è reale”, interviene Striscia la Notizia

La scoperta che Giovanni Molinaro, concorrente di Affari Tuoi, usi su Instagram il nome di Gianfranco e che la sua fidanzata Jessica abbia partecipato al programma un anno fa ha suscitato molte polemiche. Jessica ha cercato di chiarire la situazione in un’intervista a FanPage, spiegando che entrambi hanno fatto il provino come tutti gli altri e che non vi è alcun legame di parentela tra loro. Jessica ha affermato di aver fatto domanda per il programma l’anno scorso, ricevendo una chiamata per partecipare, mentre ha incoraggiato Giovanni a fare lo stesso. Ha sottolineato che il regolamento esclude chi ha legami di parentela con professionisti della Rai o con ex concorrenti, affermando che il loro caso è eccezionale ma è avvenuto attraverso i normali canali di selezione.

La produzione del programma, secondo Jessica, non era a conoscenza della loro relazione e Giovanni ha risposto negativamente quando gli è stato chiesto se avesse parenti che avevano partecipato. Jessica ha aggiunto che, se avessero voluto nascondere qualcosa, non si sarebbero esposti sui social media. Riguardo alla vincita di Giovanni, ha detto che l’importo visto in TV non corrisponde a quello reale a causa della tassazione superiore al 40% e della variabilità del valore dell’oro. Giovanni ha portato a casa 24 mila euro in gettoni d’oro, mentre Jessica ha vinto 69 mila euro. Il caso è stato anche discusso da Antonio Ricci a Striscia la Notizia, con un commento ironico di Jessica sulla rapidità della loro trasmissione delle notizie.