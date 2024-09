Affari Tuoi, Edoardo e Monica vincono 100mila euro: dubbi e strane accuse

La nuova stagione di Affari Tuoi è partita col botto, con una vincita monstre. Edoardo e Monica hanno iniziato malissimo il gioco, facendo subito fuori i pacchi da 15.000, 20.000, 200.000 e 300.000 Euro. Le cose poi sono andate meglio e alla fine i due concorrenti sono rimasti con i premi da 30.000 e 100.000 Euro. Il dottore ha offerto alla coppia 60.000 Euro, ma i due non hanno accettato ed hanno fatto bene perché il loro pacco conteneva il terzo premio più alto del programma. Fin qui tutto bene, eppure anche in questo caso è nata una polemica sul web.

Stefano De Martino si è congratulato con i suoi due primi concorrenti e li ha abbracciati: “Questa è stata una partita molto coraggiosa, che è partita molto in salita perché avete aperto subito dei pacchi importanti, mandando subito via i 300.000 i 200.000. Adesso Monica e Edoardo possono andare a festeggiare con il figlio a casa, portando questo premio“.

Il quotidiano Libero ha riportato i dubbi e le accuse di alcuni telespettatori: “C’è stato un folle sospetto su Monica e Edoardo: “Hanno vinto 100k? Ecco perché…”. I due concorrenti hanno rifiutato l’offerta iniziale del dottore, poi hanno accettato il cambio e alla fine hanno rispedito al mittente un’offerta da 60mila Euro. E così la coppia si porta a casa 100.000 euro. Qui è nato il sospetto. Sui social c’è chi tuona: “Vinceranno 100k per rilanciare il programma…penso male?”. È ripartita l’assurda macchina dei complottisti“.

“Vittoria da 100 mila euro, chiusura alle 21.40. Va detto che più di così non potevano spingere”. “Questi vincono 100.000 già alla prima puntata, il lupo perde il pelo ma non il vizio”. “Prima puntata che finisce alle 21.40 (a favore di share) e con vincita di 100.000€. Imprevedibile proprio”. “La seconda puntata passano ai 300 mila direttamente?”. “Primi 100.000 euro andati. Tarocco già alla prima. Evviva”. “Ma che strano, e chi l’avrebbe mai detto che avevano i 100mila”. “Partono col botto e il pacco da 100k. Non vedo l’ora che inizia Striscia la Notizia e sapete già perché”.