Affari Tuoi di Stefano De Martino supera Amadeus: Record di Share e Spettatori Battere

Stefano De Martino continua a ottenere successi nella conduzione di Affari Tuoi, il programma di access prime time di Rai 1. Il 13 gennaio, secondo i dati Auditel, il programma ha raggiunto un nuovo record con 6,6 milioni di spettatori medi, battendo il precedente record di Amadeus, che era di 6,5 milioni. Inoltre, De Martino già deteneva il record di share, superando il 30,95% registrato la settimana precedente. Nella serata del 13 gennaio, Affari Tuoi ha raggiunto uno share del 30,2%, che, sebbene non fosse il più alto in termini percentuali, rappresenta un notevole risultato in termini di spettatori assoluti.

Amadeus, ex conduttore di Affari Tuoi e noto per il Festival di Sanremo, ha lasciato la Rai per il Nove portando con sé il programma Chissà chi è, che si è rivelato simile a I Soliti Ignoti. Tuttavia, questo nuovo programma non ha ottenuto i risultati sperati ed è stato cancellato per ascolti insoddisfacenti. Nonostante le difficoltà con Chissà chi è, Amadeus ha comunque ottenuto buoni risultati con altri format, come la riedizione de La Corrida, che ha registrato un 7,7% di share.

Il successo di De Martino con Affari Tuoi è particolarmente significativo dato che il programma continua a migliorare le proprie prestazioni. Il format è in onda su Rai 1 dal 2003 e ha visto vari conduttori nel corso degli anni. De Martino, con il suo approccio fresco e coinvolgente, sembra aver rinvigorito il programma, raggiungendo con successo nuovi traguardi di ascolto. Il picco di share precedente, detenuto da Amadeus, era di 30,8%. La prestazione di Affari Tuoi è stata al centro dell’attenzione, soprattutto considerando che anche Amadeus, dopo aver lasciato la Rai, ha incontrato delle difficoltà nel riportare lo stesso successo sulla rete Nove.

In sintesi, De Martino non solo ha superato i record di ascolti e share di Affari Tuoi, ma ha anche dimostrato di essere un conduttore capace di attrarre un vasto pubblico, portando il programma a nuovi livelli di popolarità.