Affari Tuoi decolla: Lucarelli rinuncia e promuove De Martino

Stefano De Martino ha debuttato come conduttore di “Affari Tuoi” all’inizio di settembre, succedendo ad Amadeus. Nonostante le aspettative elevate e le preoccupazioni iniziali, De Martino ha immediatamente ottenuto buoni risultati di ascolto. Tuttavia, la giornalista Selvaggia Lucarelli aveva inizialmente criticato il conduttore, definendolo rigido e inesperto per il ruolo.

Nella sua newsletter, Lucarelli aveva osservato che De Martino sembrava non essere all’altezza del programma, descrivendo la sua conduzione come inadeguata e con spalle poco robuste. La giornalista ha anche sottolineato che, seppur De Martino avesse esperienza, il quiz show richiede abilità particolari che non sempre sono evidenti.

Tuttavia, dopo il successo di ascolti dell’ultima settimana, Lucarelli ha dovuto rivedere la sua opinione. Attraverso le sue Instagram stories, ha riconosciuto i progressi di De Martino, affermando che ha preso confidenza con il suo ruolo e che finalmente sembrava divertirsi. Questa presa di posizione è particolarmente significativa, considerato che Lucarelli è nota per le sue opinioni ferme e difficilmente cambia idea su personaggi pubblici.

Il cambio di opinione è anche confermato dai dati di ascolto, che hanno mostrato una performance migliore rispetto al precedente conduttore, Amadeus, il cui debutto al programma “Chissà chi è” sul Nove non ha soddisfatto le aspettative. L’inaspettato successo di De Martino ha quindi costretto Lucarelli a rivedere le sue critiche iniziali.

In conclusione, il debuttante conduttore ha sorpreso favorevolmente tutti, compresa la giornalista che lo aveva giudicato severamente all’inizio. Questo dimostra come la televisione possa riservare sorprese e come, talvolta, i critici debbano adattare le proprie opinioni di fronte a risultati tangibili.