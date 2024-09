Affari Tuoi, concorrente di Stefano De Martino: “Ho sognato Amadeus”

Ieri sera a “Affari Tuoi” ha partecipato Giuseppe del Molise, insieme a sua moglie Stefania. Durante la trasmissione, Giuseppe ha catturato l’attenzione del pubblico raccontando un sogno particolare in cui apparivano lui, Stefano De Martino, Amadeus e del caciocavallo. Il conduttore, Amadeus, ha incalzato Giuseppe per scoprire di più sul sogno, sottolineando che il sogno includeva anche un numero.

Giuseppe ha descritto un ristorante nel suo paese dove stava seduto con tutti i concorrenti e, parlando del caciocavallo, ha chiesto ad Amadeus se preferisse il caciocavallo fresco o stagionato. Amadeus ha risposto di preferire quello fresco, e Giuseppe ha accennato a una tradizione locale in cui si scrive il numero del mese sulla testa del caciocavallo con un pennarello. Questo racconto ha suscitato una risposta curiosa da parte di De Martino, il quale ha chiesto ad Amadeus qual è il suo caciocavallo preferito, al di là dei numeri.

Oltre ai sogni di Giuseppe, è emerso un altro particolare interessante: Amadeus ha rivelato di non aver mai visto una puntata di “Affari Tuoi” condotta da Stefano De Martino. Durante la presentazione del palinsesto di Warner Bros Discovery, Amadeus ha dichiarato: “Non ho mai visto nemmeno un minuto di ‘Affari Tuoi’. Di solito non guardo mai i programmi che lascio”. Ha paragonato l’esperienza a quella di una relazione in cui si lascia una fidanzata senza volerne sapere come si comporta con il nuovo compagno, esprimendo quindi la sua incapacità di giudicare il programma di De Martino, ma ha aggiunto che i buoni ascolti parlano da soli.

Questi episodi hanno mostrato un lato divertente e leggero della trasmissione, con interazioni simpatiche tra i partecipanti e il conduttore, enfatizzando l’atmosfera di amicizia e il divertimento che caratterizzano “Affari Tuoi”. La trasmissione continua ad attrarre l’attenzione grazie ad aneddoti singolari e momenti di comicità che coinvolgono i concorrenti e i conduttori.