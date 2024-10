Affari Tuoi, c’è un dettaglio nascosto nel look di Stefano De Martino a cui il conduttore non può rinunciare: di cosa si tratta e quanto costa

Stefano De Martino ha assunto la conduzione di Affari Tuoi, uno dei programmi più apprezzati della Rai, dopo il passaggio di Amadeus al NOVE. La scelta di puntare su un volto giovane e fresco come De Martino, già noto per il suo lavoro a Stasera tutto è possibile, si è rivelata vincente. L’ex ballerino ha immediatamente conquistato il pubblico grazie al suo carisma e alla sua spontaneità, ricevendo anche elogi da personalità di spicco come Paolo Bonolis, che lo ha visto come un possibile erede di Avanti un altro.

De Martino porta con sé un’energia nuova, rispettando al contempo la tradizione del format. Questo è evidente anche nel suo stile impeccabile. Ha scelto una sorta di “divisa” che lo rappresenta: camicia bianca aderente con maniche arrotolate, pantaloni scuri e cravatta, senza giacca. Questo look, formale ma non rigido, riflette l’immagine di un conduttore giovane ed elegante, capace di essere accessibile.

Un particolare che non passa inosservato, soprattutto tra gli appassionati di moda, è l’orologio Cartier che De Martino indossa costantemente sul polso sinistro. Si tratta probabilmente di un modello Santos, con cassa in acciaio e cinturino in pelle di alligatore. Questo accessorio aggiunge un tocco di raffinatezza al suo look, pur rimanendo sobrio e non eccessivo. I prezzi per questo modello variano, con stime tra i 4300 e i 6850 euro per la versione XL, consolidando l’immagine di De Martino come un conduttore sofisticato.

Con la sua adattabilità e un forte senso d’identità, Stefano De Martino sembra destinato a diventare uno dei volti di punta della Rai. La sua capacità di mantenere un legame autentico con il pubblico lo sta portando a ricevere sempre più apprezzamenti. Il suo approccio fresco e moderno rispetto alla conduzione televisiva lo rende un’icona emergente nel panorama del piccolo schermo italiano. L’attenzione che riceve, sia per le sue capacità di intrattenimento che per il suo stile personale, sottolinea il suo crescente successo nel mondo della televisione.