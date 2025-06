Affari Tuoi: Angelo del Molise vince 200 mila euro!

La puntata di “Affari Tuoi” del 19 maggio ha segnato un momento memorabile per il programma di Rai 1, grazie a Angelo, un agricoltore di Campobasso. Insieme alla figlia Annamaria, ha vinto 200 mila euro, un traguardo raggiunto quando nel gioco erano rimasti solo i pacchi da 100 mila e 300 mila euro. Durante la partita, il conduttore Stefano De Martino ha invitato Angelo a salutare i propri cari, creando un momento toccante che ha colpito il pubblico.

Successivamente, Annamaria ha condiviso su TikTok un video in cui mostra uno dei primi acquisti effettuati col premio: un macchinario agricolo per arare i campi. Questo investimento rappresenta un passo significativo per l’attività agricola di Angelo, evidenziando la sua volontà di utilizzare il guadagno in modo pratico.

Va notato che i premi in programmi come “Affari Tuoi” sono spesso erogati in gettoni d’oro, il cui valore può variare al momento dell’incasso. Angelo ha pianificato di utilizzare i fondi non solo per il macchinario, ma anche per altre spese quotidiane e necessità, riflettendo una gestione oculata delle risorse.

La vittoria di Angelo ha avuto eco anche tra il pubblico, evocando sentimenti di solidarietà e ammirazione per la sua figura genuina. Il suo gesto di ringraziare la famiglia e gli amici ha risuonato come un messaggio di speranza, ponendo l’accento su valori come la famiglia e la determinazione. Questo episodio è stato un capitolo significativo per la storia del programma e ha lasciato un’impronta profonda nella memoria collettiva degli spettatori italiani.

