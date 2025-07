AfD in Germania: il rifiuto di un divieto e le sue conseguenze

In Germania, il dibattito sulla presenza e il ruolo del partito populista di destra, Alternative für Deutschland (AfD), si fa sempre più acceso. Nonostante la valutazione dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), che classifica l’AfD come un partito di estrema destra, la maggioranza dei cittadini si oppone a un eventuale bando.

Un sondaggio realizzato dall’Allensbach Institute ha rivelato che il 52% degli intervistati è contrario a mettere al bando il partito, mentre solo il 27% sarebbe favorevole. Curiosamente, il 54% considera l’AfD parte dell’estrema destra, ma solo il 5% associa i suoi sostenitori a posizioni estremiste. La connessione personale con tali individui è marcata: l’88% dei cittadini dell’Est ha amici o familiari che sostengono l’AfD, rispetto al 67% nell’Ovest.

Molti tedeschi temono che un divieto sarebbe interpretato come un tentativo dell’establishment di soffocare l’opposizione, vista l’attuale posizione dell’AfD come secondo partito nel Bundestag. Il 54% degli intervistati crede che, anche se l’AfD venisse sciolta, emergerebbe un nuovo partito simile.

Il professor Andreas Rödder dell’Università di Magonza ha espresso preoccupazioni sul fatto che tali misure possano provocare una crisi di fiducia nella democrazia tedesca. Allo stesso modo, Hans-Georg Maaßen, ex capo del BfV, accusa l’agenzia di essere stata politicizzata per colpire rivali politici, compromettendo la sua credibilità e quella del sistema democratico. La questione solleva interrogativi sulla legittimità dell’uso delle istituzioni contro i partiti di opposizione in un contesto democratico.