Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi, Borgomeo: “non considerarlo ausiliare Capodichino, ha proprio ruolo in rete aeroportuale campana”

– Alla vigilia dell’apertura dell’aeroporto di Salerno “Costa d’Amalfi” di Salerno, in programma nella mattinata di giovedì 11 luglio con il primo collegamento operato da Volotea da e per Nantes, si registra la dichiarazione del presidente di Assaeroporti e di Gesac società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno, Borgomeo il quale sottolinea che i due scali campani sono in grado di soddisfare la crescente domanda e Salerno non va considerato un aeroporto ausiliare di Capodichino, ma svolge un proprio ruolo nella rete aeroportuale campana”

“Ciò “significa che vengono valorizzati entrambi gli scali in un’offerta integrata”, ha concluso.