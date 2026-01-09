Aeroporto di Genova record di passeggeri

L’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova ha chiuso con 1.577.159 passeggeri movimentati, il miglior risultato di sempre nella storia dello scalo genovese. I risultati complessivi del 2025, che comprendono anche 17.229 movimenti, sono il frutto di una crescita strutturale che ha portato l’aeroporto di Genova a superare, con oltre un anno di anticipo rispetto al piano industriale, il precedente record storico di passeggeri raggiunto nel 2019.

All’importante risultato hanno contribuito la ripartenza dei charter crocieristici, l’avvio di nuovi collegamenti con l’Est Europa e il rafforzamento del network esistente. Le cinque destinazioni internazionali più popolari del 2025 sono state Tirana, Londra, Monaco, Amsterdam e Budapest. Per quanto riguarda il traffico domestico, le prime cinque posizioni sono occupate da Roma, Catania, Palermo, Napoli e Bari.

La crescita del traffico passeggeri internazionale dell’aeroporto di Genova sta proseguendo ininterrottamente da ventun mesi, con un tasso medio del +29%. Sostanzialmente invariato, invece, l’andamento del traffico domestico. Passando all’analisi dell’ultimo trimestre del 2025, ottobre, novembre e dicembre hanno registrato, rispettivamente: ottobre 153.660 passeggeri, novembre 100.025 passeggeri e dicembre 104.694 passeggeri.

Il presidente Enrico Musso e il direttore generale Francesco D’Amico hanno espresso la loro soddisfazione per i risultati di traffico ottenuti dall’aeroporto Cristoforo Colombo nel 2025. La compagnia aerea italiana Aeroitalia ha investito nel Cristoforo Colombo stabilendo una nuova base con due aeromobili e un equipaggio di 20 persone, avviando un nuovo collegamento bigiornaliero con la Capitale.