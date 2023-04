Aeroporto di Bologna, nuovo attacco hacker al sito internet

– Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha comunicato che il proprio sito è stato colpito da un nuovo attacco informatico hacker, che sta rallentando e in parte bloccando la navigazione delle pagine web. La stessa problematica era stata comunicata il 22 marzo.

“Nessun impatto si sta verificando sull’operatività dei voli e sui servizi aeroportuali – si legge in una nota – L’attacco hacker, infatti, non ha colpito i sistemi operativi interni della società, che funzionano regolarmente”. La parziale indisponibilità dei contenuti diffusi dal sito internet, in particolare sullo stato dei voli in tempo reale in un giorno di sciopero nazionale del trasporto aereo, sta però rendendo più difficile l’accesso alle informazioni per i passeggeri.

La società ha reso noto che i suoi tecnici, con il supporto di consulenti esterni, stanno lavorando per ripristinare la completa operatività del sito.

Da una prima rivendicazione, l’attacco sarebbe partito dal gruppo hacker NoName057, come per il precedente. Questo tipo di azione attacco DDoS sembra simile alle precedenti, effettuate contro enti e società legati all’aviazione, alle infrastrutture o contro organizzazioni che sostengono l’Ucraina.