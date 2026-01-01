Aeroporto di Bali, aumento del traffico aereo

L’aeroporto internazionale I Gusti Ngurah Rai di Bali ha servito 811.170 viaggiatori tra il 15 e il 26 dicembre, con una media di 67.597 passeggeri al giorno, il 2% in più rispetto alla media giornaliera dei primi 11 mesi dell’anno, che era di 66.222.

Durante i 12 giorni di operazione del Christmas e New Year Travel Post, l’aeroporto ha gestito 5.128 voli, con una media di 427 movimenti al giorno, superiore alla media giornaliera annuale di 390.

Il 24 dicembre, il traffico di passeggeri ha raggiunto 70.746, di cui 30.543 nazionali e 40.203 internazionali.

Il numero di passeggeri è sceso a 64.157 il giorno di Natale, con 26.970 viaggiatori nazionali e 37.187 internazionali.

Il 26 dicembre, il traffico di passeggeri è aumentato a 72.259, con 448 movimenti, il 9,8% in più rispetto allo stesso giorno dell’anno precedente.

Il capo della comunicazione e degli affari legali dell’aeroporto, Gede Eka Sandi Asmadi, ha spiegato che l’aumento del volume dei passeggeri è stato accompagnato da un aumento del traffico aereo.

Asmadi ha anche sottolineato che il trend dei viaggi di fine anno è stato favorevole, con un numero significativo di viaggiatori in ingresso rispetto a quelli in uscita.

Il 26 dicembre, l’aeroporto ha servito 29.751 passeggeri nazionali e 42.508 internazionali, con un totale di 42.132 arrivi, di cui 17.479 nazionali e 24.653 internazionali.