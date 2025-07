Aeroporto di Ampugnano: dubbi su costi e sostenibilità locale

Il dibattito sulla riapertura dell’aeroporto di Ampugnano a Siena ha suscitato intense polemiche, in particolare da parte del movimento Sinistra Italiana – Alleanza Verdi e Sinistra. Con un investimento previsto di 34,5 milioni di euro, il progetto mira a garantire la ripresa dell’attività aeroportuale, ma solleva dubbi su costi, priorità e sostenibilità ambientale.

I dati indicano che l’aeroporto opererebbe con soli otto voli giornalieri, su aeromobili da nove posti, con una capacità massima di 72 passeggeri al giorno per otto mesi all’anno. Ciò si traduce in un costo medio di circa 1000 euro per passeggero annuale, sollevando interrogativi sull’effettiva utilità dell’investimento pubblico.

Un altro aspetto controverso è la proposta di un parco fotovoltaico di 20 ettari, che il movimento critica per il potenziale impatto negativo su un’area di alto valore ambientale. Secondo Sinistra Italiana, l’iniziativa potrebbe rivelarsi un’operazione di greenwashing, incapace di apportare vantaggi concreti alla comunità locale.

Il comunicato mette in evidenza come restino irrisolti problemi infrastrutturali cruciali, come il completamento del Lotto 0 della Siena-Grosseto e il finanziamento del tratto finale della ferrovia Siena–Poggibonsi. Queste infrastrutture, ritenute prioritari, potrebbero migliorare notevolmente la mobilità dei pendolari.

Inoltre, viene denunciato il mancato coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale, inclusi comuni come Sovicille. Sinistra Italiana chiede maggiore democrazia partecipativa per definire un modello di sviluppo e turismo condiviso.

Infine, il comunicato sottolinea la necessità di un nuovo approccio, auspicando un governo dell’area vasta che metta al centro gli interessi locali, e omaggia il pensiero del professor Enzo Tiezzi, sottolineando che la sostenibilità deve rispettare il benessere collettivo e la cultura dei luoghi.