Aeroporto d’Abruzzo: Crescita Record e Nuove Destinazioni 2025

Il settore del turismo aereo sta vivendo una ripresa notevole, e l’Aeroporto d’Abruzzo ne è un chiaro esempio. Nel mese di giugno 2025, lo scalo ha registrato 125.398 passeggeri, un aumento del 40,06% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, quando i viaggiatori erano 89.468. Questo incremento evidenzia un trend positivo, avendo già raggiunto nel primo semestre dell’anno un totale di 434.036 passeggeri, con un incremento del 14,72% rispetto al 2024.

La qualità del servizio si riflette anche nei tassi di riempimento dei voli, che si attestano tra l’85% e il 90%, con una ripartizione equilibrata tra arrivi e partenze: il 52% degli arrivi e il 48% delle partenze. L’Aeroporto non è solo un punto d’ingresso per turisti provenienti da destinazioni come Lussemburgo e Cracovia, ma anche un hub per gli abruzzesi diretti verso località come la Sardegna e Valencia.

Per l’estate 2025, l’Aeroporto d’Abruzzo attiva 21 rotte, di cui 19 gestite da Ryanair, con un picco di 38 movimenti giornalieri, permettendo di gestire oltre 7.000 passeggeri al giorno. Guardando al futuro, la compagnia aerea ha confermato la continuità dei voli per Torino anche durante la stagione invernale e ha in programma di rafforzare l’offerta per il prossimo inverno.

Con un obiettivo ambizioso di superare il milione di passeggeri entro la fine dell’anno, l’Aeroporto d’Abruzzo si conferma come un hub sempre più strategico per il Centro Italia.