– L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ricorda che a fine ottobre verrà a scadere il contratto di partnership e sviluppo siglato con Ryanair ed che proseguono le trattative per il suo rinnovo.

La partnership, avviata nel 2008 e poi rafforzata nel 2013 e nel 2016, è in via di discussione per “opportuno aggiornamento e ridefinizione dei reciproci impegni”, ma le parti hanno già confermato “significativo interesse alla ricerca di una adeguata e sostenibile intesa”.