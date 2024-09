Aeroporti: una ricerca svela quelli più scomodi d’Europa

È importante non arrivare in ritardo all’aeroporto di Roma-Fiumicino, Leonardo da Vinci, poiché la distanza dal controllo di sicurezza al gate può raggiungere i 1,1 chilometri. Questa informazione proviene da uno studio condotto da Parkos, che ha analizzato le distanze da percorrere in diversi aeroporti europei. Sorprendentemente, Fiumicino non è il peggiore in assoluto: il primato spetta all’aeroporto di Adolfo Suárez Madrid-Barajas, dove i passeggeri devono affrontare una distanza massima di ben 2,5 km.

Attraverso l’uso di Google Earth, Parkos ha calcolato le distanze dall’ingresso al gate più lontano. Fiumicino si posiziona al diciottesimo posto in Europa, con una distanza massima di 1.081 metri. I cinque aeroporti con le distanze più lunghe in Europa sono:

1. Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Spagna – 2.503 metri

2. Aeroporto Internazionale di Atene, Grecia – 2.490 metri

3. Aeroporto Charles de Gaulle, Francia – 2.346 metri

4. Aeroporto di Francoforte, Germania – 1.835 metri

5. Aeroporto di Londra Heathrow, Regno Unito – 1.798 metri

Per quanto riguarda gli aeroporti italiani, Fiumicino è quello con la maggiore distanza, mentre l’aeroporto di Catania ha la distanza più breve, di soli 192 metri. Ecco la lista degli aeroporti italiani con le distanze più lunghe a piedi:

1. Aeroporto di Roma Fiumicino – 1.081 metri

2. Aeroporto di Milano Malpensa – 761 metri

3. Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio – 473 metri

4. Aeroporto di Roma Ciampino – 450 metri

5. Aeroporto di Venezia Marco Polo – 360 metri

Per chi desidera approfondire, è disponibile la classifica completa dei 25 aeroporti europei con le distanze più lunghe a piedi.

La ricerca ha utilizzato uno strumento di misurazione su Google Earth, tenendo conto del terminal più grande e misurando la distanza dall’ingresso fino al gate più lontano.

Parkos è una piattaforma online fondata nel 2014 che consente di confrontare e prenotare posti auto presso gli aeroporti. Attiva in 12 paesi europei e oltre, ha assistito oltre 4 milioni di clienti grazie a un rigoroso controllo dei parcheggi affiliati che garantisce alti standard di qualità.